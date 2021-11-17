شركة السودة للتطوير عضو في «شراكة الجبال» التابعة للأمم المتحدة

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وتضمّ «شراكة الجبال» أكثر من 400 عضو عالمي، ويشمل ذلك حكومات ومنظمات حكومية وشركات خاصة ومجموعات المجتمع المدني الملتزمة بتحسين حياة المجتمعات المحلية وحماية المنظومات الجبلية.
وتعدّ السودة للتطوير أول شركة تطوير عقاري في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنضمّ إلى عضوية «شراكة الجبال» التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست عام 2002 وهي تحالف طوعي للشركاء، وتعمل كأداة وإطار يتم من خلاله تعزيز التعاون والالتزام في الأجل الطويل، وتقدم فرصا جديدة لتبادل النتائج وللتواصل الشبكي والبدء في أنشطة جديدة وتعزيز الأنشطة القائمة بغرض تحسين سبل المعيشة لسكان الجبال وحماية البيئة الجبلية حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني «نسعى من خلال انضمامنا لعضوية شراكة الجبال إلى الالتزام بالحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي والتراثي في منطقة المشروع، والإسهام بتحسين جودة الحياة، وسعيدين بأن تكون السودة أول وجهة جبلية في الخليج تنضمّ إلى عضوية شراكة الجبال، وتعد هذه العضوية ضمن مجموعة الشراكات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف المشروع للإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي».
من جهته، أكد مدير إدارة البيئة والحياة البرية في السودة للتطوير سردان سوسيك أن هذه الشراكة ستساعد الشركة على مشاركة أفضل المعايير الدولية في التميز والحوكمة.
وقالت روزا لورا روميو من أمانة شراكة الجبال «يسعدنا التعاون مع السودة للتطوير وسيساعدنا ذلك على التوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث نعمل في شراكة الجبال حول العالم منذ ما يقارب العشرين عاما على ضمان رفاهية سكان الجبال الاجتماعية والاقتصادية وحفظ مداخيلهم، إضافة إلى حماية المناطق الجبلية».
يذكر أن السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، سبق أن أعلنت عن عدد من المبادرات البيئية التي تسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وتطوير وجهة جبلية سياحية عالمية تتميز بتراثها الفريد وثقافتها الأصيلة وتطبق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
عضوية شراكة الجبال
- تأسست عام 2002.
- تابعة للأمم المتحدة.
- تمثل تحالفا طوعيا للشركاء.
- تضمّ أكثر من 400 عضو عالمي.
- تشمل حكومات ومنظمات وشركات خاصة ومجموعات مجتمع مدني.
- تعمل كأداة وإطار يتم من خلاله تعزيز التعاون والالتزام في الأجل الطويل.
- تسهم في تحسين سبل المعيشة لسكان الجبال وحماية البيئة الجبلية حول العالم.
- تقدم فرصا لتبادل النتائج والتواصل والبدء في أنشطة جديدة وتعزيز أنشطة قائمة.
- تعدّ السودة للتطوير أول شركة في المملكة ودول مجلس التعاون تنضمّ إلى عضويتها.
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