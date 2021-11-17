شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع حيازة السعودية للسندات الأمريكية إلى 124.3 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت السعودية حيازتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي بمقدار 200 مليون دولار، لتصل إلى 124.3 مليار دولار بارتفاع نسبته 0.2 % عن أغسطس الماضي، بحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، فيما تظل منخفضة مقارنة بسبتمبر 2020 بقيمة 6.9 مليارات دولار تمثل نسبة 5.3 %.

وتوزعت حيازة المملكة من السندات الأمريكية بين 100.4 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 81 %، ونحو 23.9 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 19 %.

وأظهر التقرير أن السعودية حافظت على مركزها الـ17 عالميا بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، في حين تأتي في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات في المركز 24 عالميا بقيمة 58.1 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 46.3 مليار دولار في المركز 29 عالميا.

وأفاد التقرير بأن حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية سجلت انخفاضا بمقدار 6.7 مليارات دولار خلال سبتمبر الماضي، وذلك إلى نحو 7.5 تريليونات دولار مقابل نحو 7.55 تريليونات دولار في أغسطس 2021.

وتتصدر اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بقيمة 1.30 تريليون دولار، تليها الصين بمقدار 1.04 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 566.5 مليار دولار، ولوكسمبرج بـ311.8، وجاءت أيرلندا في المرتبة الخامسة بمقدار 309.4 مليارات دولار.