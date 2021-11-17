شكرا لقرائتكم خبر مسح المناطق الزراعية في المملكة بالأقمار الصناعية لتوفير قاعدة بيانات محدثة عن القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء أمس منصة (قاعدة البيانات الإحصائية)، حيث تمثل قناة موحدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة، تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، وبحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بسيندروفر.

وقال بسيندروفر خلال مؤتمر صحفي في رد على سوال «مكة» حول تحديث بيانات المزارع والإنتاج الزراعي بالمملكة، إن الهيئة تعمل حاليا على مسح المناطق الزراعية بالأقمار الصناعية وفق أعلى المعايير من أجل الحصول على قاعدة بيانات محدثة وصحيحة وتوفيرها للجهات ذات العلاقة لمعرفة كميات المنتوج الزراعي، وكذلك إتاحتها عبر المنصة الجديدة.

وأوضح بسيندروفر أن قاعدة البيانات الإحصائية توفر تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة مثل الربط بتقنية (API) واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.

وذكر أن المنصة تهدف إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات سواء كانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلا عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المنصة توفر تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصا من الهيئة العامة للإحصاء للجمهور العام، وباعتبارها قاعدة بيانات موحدة وشاملة فهي تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمعرفية، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن إطلاق المنصة سيكون على مراحل وصولا إلى إتاحة 151 موضوعا إحصائيا و618 جدولا إحصائيا، و280 مؤشرا إحصائيا، ويتم تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعا على آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتتم عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخير في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.

مجالات تغطيها المنصة:

السكان ية

الاجتماعية

الاقتصادية

البيئية

المعرفية

تكنولوجيا المعلومات

محتويات المنصة:

151 موضوعا إحصائيا

618 جدولا إحصائيا

280 مؤشرا إحصائيا