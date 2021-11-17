وفد ماليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متخصص في قطاع البناء والتشييد بحث مع قطاع الأعمال بغرفة الرياض أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الفرص لاستثمارية في اقتصاد البلدين، كما تمت مناقشة وسائل الاستفادة من خبرات الشركات الماليزية وزيادة حجم التعاون التجاري في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تطور. وأكد رئيس الوفد الماليزي راجا بدر النظيم، تميز العلاقات التجارية بين البلدين ومتانة الروابط الاقتصادية بينهما منوها بما يشهده الاقتصادي السعودي من تطور، مفيدا أن الشركات الماليزية تمتاز بالخبرة والمعرفة التي تجعلها مؤهلة للتواجد بالسوق السعودي، مبينا وجود العديد من المميزات التي تدفع لتعاون قطاعي الأعمال في البلدين.



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