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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة البحر الأحمر للتطوير وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار الاجتماعي « إثمار» ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية «غروس»، بهدف النهوض بالقطاع الزراعي في منطقة مشروع البحر الأحمر، وتوفير مختلف الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي. ووقع مذكرة التفاهم من طرف شركة البحر الأحمر الرئيس التنفيذي لمشروع أمالا والبحر الأحمر جون باغانو، ومن طرف شركة «غروس» رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية إبراهيم السبيعي، فيما وقع الاتفاقية من جهة شركة «إثمار» نائب رئيس مجلس الإدارة فارس أحمد البلوي.



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