شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي نفذ ورشة عمل بعنوان «دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وإقراض أصحاب المزارع المملوكة بوثائق تملك موقتة»، للاستفادة من خدمات الصندوق.

وقدم الورشة رئيس قسم التنفيذ بفرع الصندوق بالباحة المهندس أحمد الغامدي، تحدث فيها عن أهداف الصندوق، وحجم التمويل المقدم الذي بلغ 53 مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 2020، مشيرا إلى أن الصندوق قدم أكثر من 464 ألف قرض.

وأوضح أن الأنشطة الزراعية التي يستهدفها الصندوق بالتمويل؛ تنقسم إلى مجالين رئيسين، وهما: المشاريع المتخصصة، وتشمل مشاريع البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن، ومشاريع الاستزراع السمكي، ومشاريع التسويق الزراعي، مع مشاريع مصانع المنتجات الزراعية التحويلية ، ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.