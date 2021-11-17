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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 614.179 مليون ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز تضمن الإصدار شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية لإصدار صكوك تستحق في عام 2033م. ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليـة لتتناسـب مع أيام عمـل السـوق الدوليـة فيما يتعلق بإعلانات الإصـدار ومواعيـد التســوية.

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