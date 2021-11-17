«مدن» تحصد جائزة تجربة العميل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بجائزة تجربة العميل الدولية لعام 2021 بمؤتمر « تجربة العملاء - الشرق الأوسط 2021»، خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2021م، حيث تقام سنويا بمشاركة العديد من الجهات السعودية والخليجية والدولية في دبي، لاستعراض آخر التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال والاستراتيجيات التي تركز على خدمة العملاء.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن «مدن» فازت بالجائزة عن فئة «الجهات شبه الحكومية في أفضل ممارسات تحسين تجربة العملاء»، حيث تهدف إلى تحقيق رضا الشركاء وهو أحد أركان استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، والتي تحرص من خلالها على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية السعودية 2030، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأضاف، أنها تسعى لخلق بيئة صناعية ذكية تعتمد أفضل التقنيات العالمية ومنها: تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي من أجل تحسين تجربة شركائها، وتحقيق قيمة مضافة لأعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية، حيث نجحت خلال العام المنتهي 2020م في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الجودة والتميز المؤسسي بحصولها على شهادة (ISO 9001-2015) المُحدثة بعد توسيع نطاقها لتغطي كافة العمليات والإجراءات بالمدن الصناعية والبالغ عددها نحو 354 إجراء.

واستعرض العبدالكريم بعض الخدمات الالكترونية التي تقدمها «مدن» للتيسير على عملائها والتي تتيح لهم إنهاء أعمالهم دون الحاجة لمراجعة المقرات الإدارية، ومنها: تعديل وتجديد العقود، والحصول على رخص التشغيل، وخدمات التخصيص، واعتماد المخططات، وتراخيص الحفر والبناء، وتسليم الأراضي والمصانع الجاهزة.