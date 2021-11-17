شكرا لقرائتكم خبر «حديد» توفر منتجات الصلب لمشاريع شركة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «حديد» التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة البحر الأحمر للتطوير، مذكرة تفاهم للبدء في إجراء مناقشات بشأن توريد الصلب وحلوله لمشروع البحر الأحمر ووضع إطار لتبادل المعرفة بين الطرفين.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن مذكرة التفاهم تظهر التزام «سابك» المتواصل بدعم التحول المتسارع في المملكة وجهودها المستمرة لتعزيز تنميتها الاقتصادية وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، منوها بدور «حديد» المهم في دعم النهضة العمرانية في المملكة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «سعدنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع (سابك)، ونتطلع لبحث سبل التعاون بين الشركتين مستقبلا، ونحرص في شركة البحر الأحمر للتطوير على العمل مع قادة الصناعة الراغبين بالعمل معنا على تحقيق أهدافنا الطموحة وللوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية والبيئية على حد سواء».

يذكر أن مذكرة التفاهم تضع الأساس لعلاقة متبادلة المنفعة تتعلق بمنتجات وحلول الصلب المستدامة والمتقدمة، لتنفيذ أفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد، إسهاما من «سابك» في نجاح مشروع البحر الأحمر الذي يعد وجهة سياحية فريدة تجمع عناصر الطبيعة والثقافة والمغامرة، وتحدد معايير جديدة في التنمية المستدامة، بما يعزز المملكة على خريطة السياحة العالمية.