شكرا لقرائتكم خبر 500 وحدة سكنية متاحة للحجز في «الجوهرة» و «خيالا» بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح برنامج «سكني» حجز أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة جدة، حيث تأتي هذه الوحدات امتدادا لأكثر من 68 ألف وحدة متنوعة المساحات والتصاميم في 25 مشروعا تحتضنها المحافظة.

ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق «سكني» باستحقاق فوري -دون انتظار- وخطوات الكترونية سهلة وميسرة.

وأوضح البرنامج أن الوحدات ضمن مشروع «ميلاء» الواقع في ضاحية «خيالا» الممتدة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وتتجاوز مساحة المشروع 428 ألف م2 ويوفر 819 وحدة، منها 290 فيلا وتاون هاوس متاحة للحجز بأسعار تبدأ من 875 ألف ريال وبمساحة 258 م2. وفي ضاحية «خيالا»، يتيح مشروع «سما جدة» الذي يضم 858 شقة سكنية نحو 150 شقة للحجز الفوري بأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، فيما تبدأ مساحات الشقق المتاحة من 149 م2 حتى 184 م2، ويمكن حجزها بزيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة.

وأشار «سكني» إلى أن ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز 2 مليون م2 وتوفر بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي تطلعات الأسرة السعودية، وتتيح حاليا 97 شقة سكنية للحجز الكترونيا في مشروع «بوفارديا سيتي» بأسعار تبدأ من 683 ألف ريال وبأقساط ميسرة، وتبدأ مساحات الشقق المتاحة من 253 م2.

ويستعرض تطبيق وموقع «سكني» 106 مشروعات سكنية توفر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس في بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض في أغلب مدن ومحافظات المملكة، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

يذكر أن تطبيق وموقع «سكني» يقدم عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد» وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، وخدمة «السوق العقاري» وغيرها من الخدمات.