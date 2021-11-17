بدء تأهيل 1400 سعودي كمسؤولين في المحاجر والكسارات

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وأكد المديفر أن قطاع التعدين في المملكة يشهد اليوم تطورا مذهلا وقفزات كبرى في ظل الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجهود المتكاملة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف قطاع التعدين بأن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.
وأشاد بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة ووقعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة في التفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.
ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لهذا الغرض، تحت إشراف كليات التميز، حيث تشمل رحلة المتدرب تسجيل المرشحين لاختيارهم من قبل الشركات الموظفة وتوقيع العقود، لبدء مرحلة التدريب التي تستغرق نحو 3 أشهر، لتشمل التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية، ثم دخول المتدرب لمرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج، لتنتهي رحلة المتدرب بالتوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات، ويشمل التدريب والتوظيف عدة مناطق إدارية حول المملكة على دفعتين خلال العام.
وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عن توقيع عقود عدد من الشباب السعوديين مع مجموعة من الشركات، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية للتعريف بهذه المبادرة ودعوة المستثمرين إلى المشاركة والتسجيل في بوابة المبادرة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المبادرة في منتصف العام الحالي 2021، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تضمنت خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية القطاع التعديني في المملكة من خلال تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، ورفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع، ورفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
رحلة المتدرب:
- تسجيل المرشحين
- اختيارهم من قبل الشركات الموظفة وتوقيع العقود
- بدء مرحلة التدريب التي تستغرق نحو 3 أشهر
- التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية
- دخول مرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج
- التوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات
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