«سابك» تبدأ التشغيل التجريبي لمصنع الجلايكول

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وأوضحت سابك في بيان لها أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تقدر بحوالي 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الخطوة على نتائج الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.
وتسعى «سابك»، من خلال هذه السعة الإنتاجية الإضافية لشركة (المتحدة)، في الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج لجلايكول الإيثيلين في العالم. وسيستخدم المصنع الجديد تقنيات مبتكرة لتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي ذلك متوافقا مع التزام سابك نحو تقليل التأثير البيئي لعملياتها عبر استخدام الموارد على نحو مستدام.
من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة البتروكيماويات في سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه أن هذا التشغيل التجريبي يضيف القدرات الإنتاجية لمنتج جلايكول الإيثيلين مما يعزز الإمكانيات لخدمة الزبائن عالميا، والاقتراب أكثر إلى تحقيق الرؤية، لأن نصبح الشركة العالمية المفضلة في مجال الكيماويات».
وتسعى «سابك» إلى تلبية الطلب العالمي على جلايكول الإيثيلين في قطاعات رئيسة، مثل: ألياف البوليستر، وترفثالات البولي إيثيلين (PET). ويستخدم جلايكول الإيثيلين مذيبا صناعيا مهما، حيث يستخدم في صنع البوليسترات، والملدنات، والراتنجات غير المشبعة. ويستخدم كعامل تليين لجعل المواد اللاصقة أكثر مرونة، بالإضافة إلى كونه مُكونا مهما في تركيبات سوائل الفرامل، والمعاجين، والأصباغ.
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