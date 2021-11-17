شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، جلاكسو سميثكلاين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، جلاكسو سميثكلاين، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 272.7 مليون ورقة مالية بقيمة 809.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.25%، والعرب على 10.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 248.5 ألف سهم، 9.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4152 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 4.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 60.82%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 13.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.05%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 20.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 17.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.78%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.92%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 27.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.78%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 21.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.45%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%.