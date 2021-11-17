شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه بنى سويف تتفقد مشروع صرف صحى العرفا بالفشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، ببني سويف، مشروع صحي قريه العرفا مركز الفشن.

وأكدت، أن المشروع يأتي بالشراكة بين لجنة الزكاة بالقرية، ومؤسسه نهضة بني سويف لتمويل محطه الرفع، وخط الطرد ضمن خطه الدولة، حيث جاري الإنتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية.

وقال الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس برنامج الشراكه المجتمعية لصرف صحى القرى بالشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم افتتاح أول مشروع للمشاركة الاجتماعية لصرف صحى القرى فى منتصف الشهر القادم (ديسمبر ٢٠٢١ ) بقريه صفت العرفا بمحافظه بنى سويف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وأكد "عبد الوهاب" أنه جارى العمل بمشروعين آخريين فى محافظه بنى سويف، كما أشاد بالدور الفعال للدكتور محافظ بنى سويف فى إنجاح المنظومة والدعم اللامحدود لمؤسسة نهضه بنى سويف للمشروع.