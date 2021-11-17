شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، بجلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.88%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.99%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن والمنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.58%، 0.55%، 0.51%، على التوالى.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.46%، أعقبه قطاعي الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.23%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، فيما تراجعت 3 قطاعات وهى مواد البناء، الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 0.36%، 0.34%، 0.25%، على التوالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى هامشى للمؤشرات بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى 3.6 مليار جنيه عند مستوى 713.469 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 272.7 مليون ورقة مالية بقيمة 809.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.25%، والعرب على 10.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 248.5 ألف سهم، 9.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4152 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.