شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. صعود مؤشرات البورصة بعد هبوط جلستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عدد من الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء، نستعرضها في السياق التالي، والتي كان من بينها حركة أسواق العملات والمعادن والبورصات، وكذلك حركة بعض الأسواق الدولية.

بطء وتيرة التطعيم ضد كورونا يهدد الاستقرار المالى

أعلن البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التطعيم ضد "كوفيد-19" فى بعض أنحاء من العالم قد يهدد الاستقرار المالى، حتى لو كان التعافى الاقتصادى قد بدأ بالفعل.

وفى تقريرها نصف السنوى حول الاستقرار المالى، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى إن الانتعاش الاقتصادى المستمر، مع استمرار نشاط الشركات في منطقة اليورو قد "قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان" في أعقاب جائحة كورونا.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبى - فى الوثيقة - إن "المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تمامًا، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئًا فى العديد من مناطق العالم".

وحذر البنك من أن الوباء لا يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية للنمو الاقتصادي في المستقبل، في ضوء استمرار الفيروس في الانتشار في أوروبا ، مع تسجيل رقم قياسي جديد للإصابة بأكثر من 52 ألف حالة جديدة في ألمانيا اليوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة أمس الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات في سوق العمل والطلب.

ولاستكمال صورة التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى "الضغوط على سلسلة التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة" والتي تشكل أيضًا تحديًا لـ "توقعات التضخم"، المعيار الذي يبني عليه البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.