شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الطباعة والتغليف تسفر عن فوز 8 مرشحين أبرزهم رئيس الغرفة الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت انتخابات غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات عن فوز 8 مرشحين للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025، حيث فاز 4 مرشحين بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة، بينما فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة بالانتخاب، وفي المنشآت الصغيرة نجح رئيس الغرفة الحالي أحمد جابر في الفوز بـ 58 صوتًا.

فاز كل من المهندس نديم إلياس، وأشرف محمد خير الدين ، وسمير البيلي، ورابح محمد فوزي بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح لفئة المنشآت الكبيرة لمدة شهر، حيث تقدم مرشحا واحدا وهو حسن عاكف رئيس شركة باك تك السادس من أكتوبر، في حالة عدم تقدم أحد سيتم تعيين الأعضاء.

كما تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة في القاهرة والإسكندرية لترشح 6 أعضاء، وفاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة، وهم هيثم عرفان حيث حصل على 97 صوتا، و محمود السعدني على 95 صوت، و محمود صادق على 94 صوت، وأحمد جابر على 58 صوتا.