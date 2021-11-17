شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للبنك الدولى حول التصدى للعنف ضد المرأة بالشرق الأوسط بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البنك الدولى، غدا الخميس، ندوة هامة حول التصدي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما إنه لا يزال العنف ضد المرأة مصدر قلق كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البنك الدولى فى حين وقعت معظم الحكومات على أطر عمل دولية للتصدي للعنف ضد النساء وأعلنت عن خطوات لترجمة التزاماتها في هذه القضية إلى تشريعات وإستراتيجيات وطنية، إلا أن التقدم في التطبيق العملي كان بطيئاً ومتبايناً ومفتقداً للاتساق.

وفي ذات الوقت، لا تزال النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضات بشكل خاص لخطر مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف على يد الشريك الحميم وعلى يد غيره، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأطفال، والزواج المبكر أو القسري، وقتل الإناث وختانهن.

ويرأس الندوة، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة، مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وآيات سليمان، منسقة الجلسة آيات سليمان، المديرة الإقليمية، إدارة التنمية المستدامة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي، وعدد من المتحدثات.

وأوضح البنك إنه تقام هذه الفعالية قبل حملة "16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة لعام 2021" مباشرة، حيث تسعى إلى زيادة الوعي حول انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة وكيف يعيق التنمية المستدامة بها.

ومن خلال الحوار مع واضعي السياسات والممارسين الرئيسيين في هذا المجال، فسوف تسلط هذه الفعالية الضوء على الممارسات المحمودة والبرامج والأنشطة الوطنية الحالية، كما تناقش التحديات على مستوى البُلدان لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له من خلال السياسات وإصلاح القوانين والتشريعات وخدمات الدعم الواجب توفيرها للناجيات.

وستشهد هذه الفعالية أيضاً عرضاً إيضاحياً حول نهج البنك الدولي في التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة استناداً إلى خطة العمل الإقليمية القادمة بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.