شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف شركة ريدج كابيتال.. واستكمال إجراءات إلغاء الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1233) لسنة 2021، بوقف شركة ريدج كابيتال القابضة للاستثمارات (الرشاد أوبليسك القابضة للاستثمارات المالية – سابقًا)، وجاري استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وتأتى تلك الخطوة حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي وتوصى بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.