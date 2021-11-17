شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات رسمية في بريطانيا اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد لأعلى مستوى له منذ عشر سنوات.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، بلغ معدل التضخم خلال السنة المنتهية في شهر أكتوبر الماضي ٤.٢٪، مقارنة مع ٣.١ ٪ للأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، وأكثر من ضعف المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي عند ٢.٠٪.

وعزا محللون تلك الزيادة إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والوقود عموماً، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة وتكاليف الإنتاج عموماً بعد أزمة كورونا.