شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم» يناقش أهداف وفوائد مشروع «الفوترة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يناقش اللقاء التعريف بالفوترة الإلكترونية ومتطلباتها ومراحلها

- استعراض أهمية الفوترة الإلكترونية في رفع مستوى المنافسة العادلة

- بحث دور الفوترة الإلكترونية في تحسين تجربة المستهلكين

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 17 نوفمبر 2021م، لقاًء افتراضيًا بعنوان: "الفوترة الإلكترونية.. وتمكين القطاع الخاص"، وذلك ضمن سلسلٍة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لنشر المعرفة والثقافة المالية والاقتصادية.

ويشارك في اللقاء المهندس عبدالله الفنتوخ نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والأستاذ أحمد السويلم الرئيس التنفيذي لبرنامج التستر التجاري، والأستاذ عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، والأستاذ فارس التركي أحد رواد الأعمال، كما يدير اللقاء الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ.

ويناقش اللقاء مشروع الفوترة الإلكترونية الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأبرز أهدافه وفوائده، بالإضافة إلى دوره في مكافحة التستر التجاري، كما يهدف إلى التعريف بالفوترة الإلكترونية ومتطلباتها ومراحلها، وأهميتها في تعزيز ورفع مستوى المنافسة العادلة بين المنشآت، بالإضافة إلى دورها في تحسين تجربة المستهلكين.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.