شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا، الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص، التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة، أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، https://eservices.gcam.gov.sa/ .