شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تتلقى دعوة للمشاركة فى مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دون سامرز الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة وينترشال ديا الألمانية بحضور المهندس سامح صبرى مدير عام الشركة في مصر، حيث تم بحث أنشطتها فى مجال انتاج الغاز والبترول فى عدد من المناطق بمصر .

وأكد الملا أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشروعات تهدف الى خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية.

ومن جانبها، وجهت الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة التهنئة للملا على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام القادم وأبدت رغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد مخرجات تعكس الواقع وتبرز الدور المهم للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، كما اكدت دعم الشركة الالمانية لأنشطة للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وتم الاتفاق على الإسراع فى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العمليات وزيادة الإنتاج بالإضافة الى التعاون في إطار تعزيز جهود القطاع لتحول الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات محددة لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ولإنتاج الهيدروجين.

كما بحث الملا مع وفد شركة وورلى برئاسة عمرو العبيدي تناول خلاله استعراض فرص وافاق التعاون بين قطاع البترول والشركة خاصة في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير وتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والهيدروجين.

وأكدت الشركة حرصها على توسيع أنشطتها في مصر ورغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد خارطة طريق للوصول الى الحياد الكربوني، خاصة في ضوء خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى، بالإضافة الى المساهمة في برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

كما استعرض الوزير و أنتونيو بيتري الرئيس التنفيذي لشركة أسبن تك مجالات التحول الرقمي إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وسبل الاستفادة من خبرات الشركة وحلولها في هذا المجال.

وتم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير والتحول الرقمي. وعلى جانب آخر تلقى الملا الدعوة للمشاركة في الدورة المقبلة من مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة والذى يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالمياً، جاء ذلك خلال استقباله الدكتور دانيال يرجين رئيس مؤسسة أي أتش أس ماركت الاستشارية والتى تقوم بالتنظيم للحدث، كما تم بحث موقف التعاون فى الدراسة الجارى إعدادها فى إطار عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط.



وزير البترول خلال مباحثاته مع الرئيس التنفيذى لشركة أسبن تك



المهندس طارق الملا خلال مباحثاته مع مسئولى شركة وورلى