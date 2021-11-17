شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 11486 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13432 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4499 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4167 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، جلاكسو سميثكلاين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 331.3 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 492.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 448.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 109 ألف سهم، 1146 سهم، 389.9 ألف سهم، 635 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 200 ألف سهم، 6340 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق 45 ألف سهم، 5669 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 2.7 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 725 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.48%، شراء الشركة الثالثة 410 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.54%، شراء الشركة الرابعة 1.03 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.48%، شراء الشركة الخامسة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.34%.