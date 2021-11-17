شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: الغاز يلعب دورا هاما كمصدر رئيسى للطاقة منخفضة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قيادات منظمات الطاقة الدولية ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية لبحث واستعراض المشروعات المشتركة في قطاع البترول والغاز وبحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، فضلا عن التشاور وتبادل الرؤى حول المستجدات الخاصة بصناعة الطاقة عالمياً، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول "أديبك 2021 ".

وفى هذا الإطار التقى المهندس طارق الملا جوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، حيث تم مناقشة وجهات النظر بشأن عملية التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفى هذا الاطار أكد الملا على الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعى في مزيج الطاقة العالمي كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، خاصة مع التوسع في تطبيق تقنيات إزالة الكربون .

وأشار الملا خلال اللقاء الى مشاركة مصر في مبادرة للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقتها الولايات المتحدة على هامش فعاليات قمة المناخ COP26، مشيرا إلى التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة التي تم ابرامها في عام 2019.

وأبدى أمين عام منتدى الطاقة الدولى ترحيبه باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام القادم، كما رحب بالمشاركة في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس) في فبراير 2022.