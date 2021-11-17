شكرا لقرائتكم خبر عن 195 مليون جنيه قيمة التداول بالبورصة بعد مرور ساعة من بدء التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أحجام تداول ضعيفة بلغت 195 مليون جنيه بعد مرور ساعة من بدء جلسة التداول، وسط مبيعات محلية.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 11497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 1951 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13447 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4511 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3011 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 331.3 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 492.2 ألف سهم، 20 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 448.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 109 ألف سهم، 1146 سهم، 389.9 ألف سهم، 635 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 200 ألف سهم، 6340 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق 45 ألف سهم، 5669 سهم، على التوالي.