شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جلسة خاصة.. مصر بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط بمؤتمر أديبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول "اديبك 2021" المنعقد حالياً بالعاصمة الإماراتية جلسة خاصة عن مصر بعنوان " مصر .. بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط " والتي استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلالها التقدم الذى أحرزته مصر في مشروع التحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعى التي تزخر بها المنطقة .

وأكد الملا أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشير إلى أن النموذج المصرى الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى الذى حققته مصر.

وأضاف أن دول شمال افريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبنى التعاون والشراكة نهجا رئيسيا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.

وأوضح الملا الجهود المصرية التي تحققت في مجال البترول والغاز الطبيعى من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التي غطت كافة مناحى الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمى وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ورؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وماتتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.

وأشاد الملا بما تشهده فعاليات أديبك من مناقشات مثمرة، مشيراً لأهمية المؤتمرات البترولية في احداث التقارب بين المشاركين في تلك الصناعة الحيوية، وأضاف انه يتطلع أيضا لمشاركة متميزة في مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس" في العام المقبل.