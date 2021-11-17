شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة بحضور 750 من قادة اقتصاد العالم والان مع تفاصيل الخبر
وخلال فعاليات المنتدى من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول التزام العالم بتوفير الاستثمارات المناخية اللازمة لمعالجة آثار التغيرات المناخية عقب انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، وضرورة سد الفجوة التمويلية على المديين الطويل والقصير، بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار سعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وبحث أطر التعاون الثنائي، تعقد «المشاط»، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع قادة الاقتصاد ومسئولي مراكز الفكر في العالم، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السيد توني بلير، رئيس معهد توني بلير للتغيير العالمي، والسيد ديبروه لير، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمعهد بولسون، واجتماع مع السيد مايكل بلومبرج، الاقتصادي الامريكي، بالإضافة إلى السيد دان يورنجنسين، وزير الطاقة والمناخ والكهرباء بالدنمارك.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد اشتركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
وافتتح فعاليات المنتدى في نسخته الحالية، نائب الرئيس الصيني، ومن بين المشاركين أيضًا، مايكل مايباك، شريك مؤسس بشركة ماستركارد والمدير التنفيذي للشركة، وبوب ستيرنفيلس، الشريك الإداري العالمي بشركة McKinsey & Company، ودان سكولمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي بال.