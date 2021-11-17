شكرا لقرائتكم خبر عن 17.5% نسبة سكان إفريقيا من سكان العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي أقرته اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 1993 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

ومن أهم المؤشرات عن قارة إفريقيا يبلغ عدد سكان قارة إفريقيا (1.373) مليار نسمة بما يمثل 17.5% من سكان العالم الذي يبلغ (7.838) مليـار نسمة في 1/7/2021، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.688) مليار نسمة عام 2050 بنسبة زيادة سكانية قدرها 23.6% مقارنة بعدد سكان العالم في2021 في حين يصل عدد سكان قارة افريقيا إلى (2.529) مليار نسمة بنسبة زيادة سكانية قدرها 84.2% مقارنة بعدد سكان القارة عام 2021 ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2021-2050) بنسبة 62.5% من الزيادة السكانية العالمية.

وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (26.1%) من سكان العالم مقابل 17.5% عام 2021 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.

وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2021 ببلوغ عدد السكان 211 مليون حيث تمثل 51.1% من جملة عدد سكان الإقليم و15.4% من جملة سكان القارة و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2021 ببلوغ عدد السكان 118 مليون حيث تمثل 25.8% من جملة عدد سكان الإقليم و8.6% من جملة سكان القارة و1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2021 ببلوغ عدد السكان 102 مليون حيث تمثل 41.1%من جملة عدد سكان الإقليم و7.4% من جملة سكان القارة و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2021 ببلوغ عدد السكان 93 مليون حيث تمثل 50.3% من جملة عدد سكان الإقليم و6.8% من جملة سكان القارة و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

وتحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2021 ببلوغ عدد السكان 60 مليون حيث تمثل 88.2% من جملة عدد سكان الإقليم و4.4% من جملة سكان القارة و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.

9.تمثل الدول الخمس الأعلى في عدد السكان إقليمياً في إفريقيــا حوالي 42.6% من جملـــــة سكان القــارة و7.5% من جملة سكان العالم.

تحتل قارة افريقيا المرتبة الأولى من حيث معدل المواليد والزيادة الطبيعية على مستوى قارات العالم عام 2021 حيث بلغ معدل المواليد بالقارة 33 لكل 1000 من السكان فيما بلغ معدل الزيادة الطبيعية (معدل المواليــــد ─ معدل الوفيــات) 25 لكل 1000 من السكان.

ووفقاً لمعدل المواليد سجلت الصومال والنيجرو تشاد والسودان وناميبيا المراتب الأولى في معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية و بلغ معدل المواليد بهذه الدول (49، 47، 47، 31، 27) لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت الصومال أعلى معدل مواليد بالقارة.

ووفقاً لمعدل الوفيات سجلت (ليسوتو، جنوب افريقيا) وأفريقيا الوسطى و(الصومال، موزمبيق ) و(نيجيريا ،سيراليون) و(السودان ،تونس) المراتب الأولى في معدل الوفيات وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وبلغ معدل الوفيات بهذه الدول (12، 12، 11، 11، 7) لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت (ليسوتو ،جنوب افريقيا ) أعلى معدل وفيات بالقارة.

وفقاً لمعدل الزيادة الطبيعية سجلت الصومال والنيجر وتشاد والسودان وناميبيا المراتب الأولى في معدلات الزيادة الطبيعية وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وبلغ معدل الزيادة الطبيعية بهذه الدول (38، 37، 37، 24، 20) لكل 1000 من السكان وقد سجلت الصومال أعلى معدل زيادة طبيعية بالقارة.