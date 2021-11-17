شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

ومن إهم المؤشرات بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بالمنطقة العربية 33.4٪، بينما بلغ المتوسط العالمي 38.9٪ وهو أقل كثيراً من أوروبا حيث بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى 85.3٪، بينما بلغ في أمريكا الشمالية 79.6٪، كما بلغ 35.8٪ بمصر لعام 2020/2021.

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3.424 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 مقابل 3.339 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 85.2 ألف طالب بنسبة 2.6٪.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 71.8٪، بالجامعات الخاصة 6.5٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 15.1٪، والأكاديميـات 0.9٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.7٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 5.0٪ خلال العام الدراسي 2020/ 2021.

وبلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 379.1 ألف طالب بنسبة 15.4٪ من إجمالي 2.459 مليون طالب، يليها جامعة عين شمس بعـدد 233.4 ألف طالب بنسبة 9.5٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة 6 أكتوبر 25.7 ألف طالب بنسبـة 11.6٪ من إجمالي 221.7 ألف طالب، يليهـا جامعـة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعـدد 24.7 ألف طالـب بنسبة 11.1٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2020/2021.

وسجل إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 170.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 مـقابل 162.1ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2019/2020 بزيــادة بـلغت 8آلاف طالب بنسبة 5.4٪.

وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.7٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3.3 ٪، خلال العام الدراسي 2020/2021من اجمالي الطلاب المقيدين.

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 4.385 مليون طالب خــلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 4.210 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 175.1ألف طالب بنسبة 4.2٪.

وبلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2,252مليون طالب (1.916مليون طالب بالتعليم العــام، 336.4 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2020/2021، مقــابــل 2.156مليون طالب (1.819 مليون طالب بالتعليم العام، 336.7 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 96 ألف طالب بنسبة4.5 ٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية87.5 ٪، بالمدارس الخاصة 12.5٪ خـلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 88.4٪ بالمدارس الحكومية، 11.6٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2019/2020.

وبلغ إجمالي الطـلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.133 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2020/2021، مقـابل 2.054 مليون طالب خــلال العـام الدراسي 2019/ 2020 بــــزيادة بلــغت 79.1 ألــف طــالب بنسبة3.9٪.

46.9٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 41.5٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11.6٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2020/2021من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.