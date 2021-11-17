شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-11-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-11-2021، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.61 للشراء، 17.82 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وبلغ 17.61 للشراء، 17.82 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.95 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.96 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.27 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.28 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.