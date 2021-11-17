شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات وسط أحجام تداول ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، وتراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13347 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4477 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2988 نقطة.