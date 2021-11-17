شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تحديد محافظات المرحلة الثانية بمشروع حياة كريمة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف عبد الحميد شرف الدين في تصريح لليوم السابع، أن جهاز الإحصاء كان له دور كبير في مشروع حياة كريمة من خلال البيانات التي يوفرها الجهاز على مستوى المحافظات والقرى والشياخات، ورصد الوضع الحالي لخدمات في تلك القري الأكثر فقرا.

وأوضح شرف الدين، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشروع ضخم ويحقق نقلة نوعية لتطوير 4700 قرية خلال 3 سنوات، ويحقق تغير جذري في المرافق يكلف نحو 800 مليار جنيه.