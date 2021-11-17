شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي طويق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ شبكات للصرف الصحي في أجزاء من حي طويق غرب مدينة الرياض، وبأطوال بلغت أكثر من (39) كم. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود "المياه الوطنية" في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعَي المياه والخدمات البيئية بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المشروع بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من (30) مليون ريال، ويستهدف رفع الضرر البيئي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوي المهم، مؤكدة مضيها قدمًا في تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها بجودة عالية حسب الخطط الزمنية، والمعايير القياسية؛ وذلك لزيادة نسب التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة.