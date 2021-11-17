شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد شركة تأمين مدرجة بـ«تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والمعلن عنه على موقع الأمانة، بتاريخ 6 يناير الماضي، المتضمن إدانتهم بمخالفة نظام السوق المالية.

وأضافت إن قبول الدعوى جاء لقيام أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عمدا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.

وأشارت إلى أن المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 4 أبريل 2014، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 4 يونيو 2014، (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29 مايو 2017، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأوضحت أن اللجنة ستدرس الطلب وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية إلكترونيا.