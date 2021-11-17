شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بـ3 مليارات جنيه فى 5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير القرى المصرية ، بهدف تقديم خدمات لنحو 58 مليون مواطن فى ربوع البلاد بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه.

وحول المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، أن حياة كريمة اسم على مسمى ، خاصة أنها توفر حياة كريمة لملايين المواطنيين فى مختلف المحافظات، لافتا إنه يتم تنفيذ مشروعات فى محافظات الدقهلية والإسماعيلية في الوجه البحرى، بجانب تنفيذ مشروعات فى محافظات سوهاج وأسيوط وقنا.

أشار محب سالم لـ"الخليج 365" إلى أن المشروعات عبارة عن شبكات مياه وصرف ومحطات رفع ومعالجة صرف صحى بتكلفة تزيد علي 3 مليارات جنيه ، موضحا إن تلك المشروعات تتراوح نسب الانجاز فيها ما بين 8‎%‎ حتى 60‎%‎ ، حيث تتم متابعتها مباشرة من الشركة ومن الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا.

من جانبه أشار المهندس راضى عبد العزيز ، مساعد الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يتم متابعة كافة المشروعات يوميا ، بجانب القيام بزيارات ميزانية لمواقع العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان سيرها وفق الجدول الزمنى، بجانب تذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات.