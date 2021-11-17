الاقتصاد

البيت الأبيض يعتزم شراء 10 ملايين جرعة من حبوب «فايزر»

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الدمام - شريف احمد - تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن شرائها 10 ملايين جرعة من الحبوب المضادة لكوفيد- 19 من شركة فايزر الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدرين مطلعين.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الاستثمار الذي يقدر بمليارات الدولارات يعد بمثابة عامل محتمل مغير للوضع، للمساعدة في استعادة الإحساس بعودة الحياة الطبيعية وسط الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الثلاثاء.

وكانت الإدارة تخطط في الأساس لشراء ما يصل إلى 5 ملايين جرعة من حبوب العقار الذي طورته شركة فايزر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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