شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل أسعار الحديد أرض المصنع 15 ألف في بعض الشركات وتصل إلي 15500 جنيها بحد أقصي، وللمستهلك من 15500 إلى 16 ألف جنيها وفق تكلفة النقل، بحسب ما صرح به رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني.

وأشار إلي استمرار استقرار وضع السوق من حيث حجم الطلب، ولا يوجد زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم، مشيراً إلى تراجع سعر الحديد لا يزال عند مستويات مطلع الشهر بعد تراجع أسعار مكورات الحديد.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلي مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخري أما السعر للمستهلك النهائي يبدأ من 1050 إلي 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت في السوق مع حالة من الترقب والانتظار لهبوط في أسعار الحديد بسبب إلغاء رسوم الاستيراد على البيليت وحديد التسليح.