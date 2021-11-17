شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت مشروعات حياة كريمة فى تغيير الريف المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مبادرة حياة كريمة فى تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات كالصرف الصحى والمياة والوحدات الصحية والمدراس والغاز وغيرها من الخدمات .

فقد ارتفعت عدد القرى التى يتوافر فيها وحدة صحية بنسبة 1.9% كما زادت نسبة القرى التى يتوافر فيها خدمات الصرف الصحى 9.3% كما ساهمت مشروعات حياة كريمة فى زيادة نسبة القرى التى يتوافر فيها مدرسة اعدادى 4.2% ،كما أرتفعت نسبة القرى التي يتوافر فيها غاز طبيعى ل 4.5%، وارتفعت نسبة القرى التى يتوافر فيها مراكز شباب الى 3.3%، وشهدت قرى حياة كريمة زيادة نسبةً الجمعيات الاهلية لـ7%.

تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ،وقد تم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية فى العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.بتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.