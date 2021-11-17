شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأربعاء .. البلطى يبدأ بـ 22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية في القاهرة، استقرار ملحوظ في أغلب الأنواع في سوق الجملة اليوم ، حيث سجل البلطى 22 إلى 25 جنيها للكيلو اليوم، الأربعاء، البلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلى 110 جنيهات حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات مسجلا بعض الصعود، قراميط من 10 إلى 20 جنيها ثعابين من 50 إلى 260 جنيها، البورى من 40 إلى 50 جنيها.

وكشفت في نشرتها الإحصائية، أن أسعار المكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها، برانيس إسكندرانى من 25 إلى 45 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلى 30 جنيها، سبيط من 110 إلي 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.

وشهد سعر الجمبرى الجامبو بعض الهبوط ليتراوح بين 400 إلى 450 جنيها، جمبرى 1 من 300 إلى 350 جنيها للكيلو، جمبرى مقاس 2 من 200 إلى 250 جنيها للكيلو، جمبرى مجمد من 85 إلى 165جنيها.