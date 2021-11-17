الاقتصاد

الهند وباكستان والصين.. اعرف أهم 8 أسواق مستقبلة للغاز من مصنع دمياط للإسالة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند وباكستان والصين.. اعرف أهم 8 أسواق مستقبلة للغاز من مصنع دمياط للإسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي الصـادرات من مجمع دمياط للإسالة منذ معاودة تشـغيله في فبراير 2021 وحتي نهاية الربع الثالث من عام 2021  قرابة 1.6 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021 لمنظمة "أوابك" وفيما يلي أهم الأسواق المستقبلة للغاز المسال منذ إعادة تشغيل مصنع دمياط وحتي نهاية الربع الثالث 2021  وكانت كالتالي:

 

الهند 430 ألف طن  28%.

 

باكستان 380 ألف طن  25%.

 

الصين 220 ألف طن  14%.

 

إسبانيا 190 ألف طن  12% .

 

بنجلادش 130 ألف طن  9% .

 

بلجيكا 60 ألف طن   4%.

 

الكويت 60 ألف طن  4% .

 

اليابان 60 ألف طن   4% .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا