شكرا لقرائتكم خبر عن الهند وباكستان والصين.. اعرف أهم 8 أسواق مستقبلة للغاز من مصنع دمياط للإسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي الصـادرات من مجمع دمياط للإسالة منذ معاودة تشـغيله في فبراير 2021 وحتي نهاية الربع الثالث من عام 2021 قرابة 1.6 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين للربع الثالث 2021 لمنظمة "أوابك" وفيما يلي أهم الأسواق المستقبلة للغاز المسال منذ إعادة تشغيل مصنع دمياط وحتي نهاية الربع الثالث 2021 وكانت كالتالي:

الهند 430 ألف طن 28%.

باكستان 380 ألف طن 25%.

الصين 220 ألف طن 14%.

إسبانيا 190 ألف طن 12% .

بنجلادش 130 ألف طن 9% .

بلجيكا 60 ألف طن 4%.

الكويت 60 ألف طن 4% .

اليابان 60 ألف طن 4% .