شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: 80 % نسب إنجاز بعض مشروعات حياة كريمة فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي المهندس هشام أبو العطا، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أمس، الثلاثاء، تقريرا من شركات المقاولات العامة التابعة للقابضة ، حول البرنامج الزمني والموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى مختلف قرى الجمهورية ، ولا سيما المشروعات التى تنفذها الشركات، سواء فازت بها فى مناقصات، أو حصلت عليها بالإسناد المباشر من جهات الاسناد.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن تقرير الشركات يتضمن نسب الإنجاز فى المشروعات المختلفة، والتى تراوحت من 5 % وحتى 80 %‎، لافتة إلى إن كل المشروعات تسير وفق الجداول الزمنية لها ، من حيث التنفيذ، وهى مشروعات متنوعة بين توصيل مرافق مياه وصرف صحى، وبناء محطات مياه وصرف ورفع ، بجانب مشروعات تنموية مختلفة فى العديد من محافظات مصر.

أشارت المصادر إلى أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تنفذ مشروعات بنحو 12 مليار جنيه، أغلبها فى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم ، بجانب محافظات الوجه البحرى ، ولا سيما فى مئات القرى المحرومة من الخدمات في الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

وأوضحت أن هناك لجنة مشكلة من القابضة لمتابعة كافة المشروعات أولا بأول، وتذليل أي عقبات تواجهها ، حرصا على الانتهاء منها ، وتقديم الخدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.