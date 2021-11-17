شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الشمس المستدامة! والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في لفتة كريمة، ذات عمق مستدام، ونظرة تأمل للمستقبل، أعلن ولي العهد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية، الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع أول مدينة غير ربحية في العالم في حي عرقة بالعاصمة الرياض، لتبصر النور وتصبح حاضنة للعديد من المبادرات والمجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

من منطلق الفكر المستدام، نشأت الفكرة، ومن دواعي دعم الشباب في ريادة الأعمال والابتكار، بدأ العمل والتنفيذ، فالمدينة غير الربحية، بمثابة فرصة ذهبية، لكل شاب وشابة؛ لقيادة العملية التنموية بفكرهم ومهارات إبداعهم، ولا يسعنا أن نغفل أن المدينة ستكون واعدة في مجالات التدريب والتأهيل، وستحقق إضافة نوعية على مجمل الأعمال غير الربحية على مستوى العالم.

ولقيادات المستقبل نصيب وافر من قلب المدينة، التي ستنبض بعطاء يتدفق دون نضوب، فهناك كليات وأكاديميات ستقف شامخة، تحتضن أبناءها وتقدمهم لسوق العمل قادرين على العطاء الريادي ذي الطابع الاحترافي، وستمد المدينة ذراعيها لتأخذ أبناءها وبناتها إلى أماكن رحبة، حيث يحطون رحالهم بمراكز للإبداع والابتكار، حيث ينعمون بالذكاء الاصطناعي تارة، ومعاهد ومسارح متنوعة تارة أخرى.

في المدينة العريقة، سيمتزج التدريب والتعليم، لصناعة قادة للمستقبل، وهم بمثابة ركائز للمنظومات المجتمعية بأكملها، محصنين بالفهم والمعرفة والإثراء العلمي، فهم سيشقون طريقهم باعتبار أنهم صنّاع وليسوا باحثين، بيد أنهم قادرون على تلبية المتطلبات للفترة الراهنة ومنها يستشرفون المستقبل.

كأول مدينة غير ربحية في العالم، لن نضاهي أحدا، فالمنافسة والرهان قائمان على جدارة أبناء وبنات الوطن، المتأهلين لحمل المسؤولية المجتمعية، والتي باتت الفيصل في المبادرات جميعها، ومن منظور المسؤولية سنلمس قوة التأثير والأثر المستدام، فليستعد المتلهفون في الريادة والتدريب وجميع الفنون، للمغادرة إلى تلك المدينة الثرية، فهناك طموحات تتزخرف وأمنيات تتلألأ، وعطاء متجدد، فالتنمية المستدامة ستنصب في مدينتنا العالمية، وستتبلور الرؤى لتشرق شمس المدينة وتنسج خيوط الابتكار لتسير بوتيرة متوازنة.