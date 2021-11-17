شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تطرح «مشارف الندى» للبيع في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح «أدير العقارية» يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021م، أراضي «مشارف الندى» للبيع في مزاد علني يُقام في فندق كمبينسكي العثمان على طريق الملك سعود في مدينة الخُبر. وحددت الشركة يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر آخر موعد للتسجيل في المزاد على هذه الفرصة الاستثمارية النادرة.

وتبلغ مساحة «مشارف الندى» 137.767 مترا مربعا، وهي تتميز بموقعها الإستراتيجي في «حي الندى» أحد أهم أحياء مدينة الدمام الحديثة، وأكثرها جاذبية للاستثمار، نظير تمتعها بالعديد من المقومات العالية، وتوفيرها لمختلف الخدمات والمرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة فيها، علاوة على موقع «مشارف الندى» الفريد بين شارعي «عمر بن الخطاب» و«أبو بكر الصديق» اللذين يوفران مجموعة واسعة من الأسواق والمطاعم والمحال التجارية متنوعة الأنشطة، وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله بطول 2 كيلو متر، والذي يصل غرب الدمام بقلب المدينة النابض، ويؤدي إلى أهم المنشآت الحيوية في المنطقة الشرقية، ما جعل من الأراضي بيئة خصبة للسكن، وفرصة استثمارية مثالية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية النموذجية، التي تتميز بالحداثة والعصرية، لترتقي بالمشهد الحضاري في الشرقية، وتساهم في دفع عجلة التنمية في القطاع العقاري لمواكبة رؤية المملكة 2030.

من جانبه علق متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية بالقول: تشكل أراضي «مشارف الندى» فرصة استثمارية بارزة يُتوقع لها مستقبل استثماري باهر، لما تملكه من مقومات جاذبة تتفرد بها، علاوة على توفيرها المرونة الكافية للمستثمرين والمطورين العقاريين للاستفادة من مميزاتها العديدة في ابتكار مشاريع عقارية سكنية وتجارية مُتجددة، حيث يُتيح ترخيص الأرض بناء 3 وحدات في القطعة الواحدة، وتم تقسيمها إلى منطقتين، تتميز كل منطقة بأطوال قطعها المتساوية ومساحاتها المتنوعة لتلبي مختلف الاحتياجات وتساهم في توفير مجتمع سكني وتجاري فريد ينعم فيه ساكنوه بالراحة والهدوء والخصوصية.

وأشار آل سعد إلى أن الشرقية تشهد اليوم حِراكًا عمرانيًا منقطع النظير مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية فيها ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة في مدن المنطقة، وتطوير المنظومة الاستثمارية فيها، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ما يفتح أبواب الاستثمار مُشرعة أمام كل من يسعى لاقتناص الفرص النادرة.