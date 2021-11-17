شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 9 معلومات عن تصدير الغاز الطبيعى المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الاخيرة طفرة هائلة والتي جعلتها واحدة من أهم الدول عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الاول من العام المالي الحالي وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتصدير الغاز خلال تلك الفترة وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث 2021 لمنظمة أوابك وكانت كالتالي..

1-تصـدير نحو 1 مليون طن خلال الربع الثالث 2021.

2- تحقيق نمواً على أساس سنوي 900 %، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً خلال الربع الثالث من عام 2021.

3-يعود النمو المسـتمر في حجم الصـادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة في دمياط فبراير 2021 واستمرار تشـغيل مجمع " إدكو ".

4- تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع الإسـالة في دمياط ا نحو 5 مليون طن / السنة.

5- تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع " إدكو " نحو 7.2 مليون طن / السـنة.

6-تصـدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط خلال الربع الثالث من عام 2021

7- وصـل إجمالي الصـادرات من مجمع دمياط منذ معاودة تشـغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن.

8- اسـتهدفت صـادرات مجمع دمياط عدة أسـواق في آسـيا في مقدمتها الهند ، وباكسـتان ، والصـين ، والباقي تم تصـديره إلى إسـبانيا وبلجيكا والكويت .

9-من المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد اسـتئناف نشـاط التصـدير بهذه الوتيرة العالية بفضـل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل " ظهر " وحقل " أتول".