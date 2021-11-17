شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذبا للعمالة بالربع الثالث عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو-سبتمبر" الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بالبطالة في مصر، ومن أهمها الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذبا بين المشتغلين في مصر خلال تلك الفترة.

وجاء التوزيع النسبى للأنشطة الاقتصادية وفقا لما يلي:

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.313 مليون مشتغل "4.457 مليون من الذكور، 856 ألف من الإناث" بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.091 مليون مشتغل "3.465 مليون من الذكور، 626 الف من الإناث" بنسبة 15.1٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.310 مليون مشتغل "3.049 مليون من الذكور، 261 ألف من الإناث" بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.725 مليون مشتغل "3.696 مليون من الذكور، 29 ألف من الإناث" بنسبة 13.7٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.356 مليون مشتغل "2.333 مليون من الذكور، 23 ألف من الإناث" بنسبة 8.7٪ من إجمالي المشتغلين.