شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس جغرافيا فقط ولكن نوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا ولكن نوعيا لطريقة اداء الحكومة لعملها وتعاملها مع المواطنين، بحيث تعتمد علي الوسائل الرقمية "لا ورقية".

وأضاف طلعت خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوي، أن الحكومة بالعاصمة تشاركية قادره علي تبادل البيانات، بحيث يتحصل المواطن علي الاستحقاقات وخدماته من منفذ واحد دون تكلفته عناء الانتقال بين اروقه الحكومة لتجميع المستندات.

ولفت طلعت إلي أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة "الرقم القومي للعقارات" بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، وتلذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة، مشيرا إلي أن هناك تكرارية في اسماء الشوارع مما له اثر سلبي علي دقه البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.

وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت اللجنة بخالص العزاء لاسرة النائب أحمد زيدان حيث اكد النائب أحمد بدوي أن الحزن والاسي يخيم علي المجلس جميعا لاسميا وانه من الشخصيات المحترمة وله دور بارز في جميع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

كما تقدم الوزير، بخالص العزاء لوفاه البرلماني مؤكدا أنه عاصره وتعاون معه، فهو علي خلق فاضل وذو خبره وله اسهامات ستظل نتذكرها في مختلف عمل لجنة الاتصالات ومجلس النواب.