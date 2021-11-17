شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس جغرافيا فقط ولكن نوعيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا ولكن نوعيا لطريقة اداء الحكومة لعملها وتعاملها مع المواطنين، بحيث تعتمد علي الوسائل الرقمية "لا ورقية".
ولفت طلعت إلي أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة "الرقم القومي للعقارات" بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، وتلذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة، مشيرا إلي أن هناك تكرارية في اسماء الشوارع مما له اثر سلبي علي دقه البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.
وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
وتقدمت اللجنة بخالص العزاء لاسرة النائب أحمد زيدان حيث اكد النائب أحمد بدوي أن الحزن والاسي يخيم علي المجلس جميعا لاسميا وانه من الشخصيات المحترمة وله دور بارز في جميع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
كما تقدم الوزير، بخالص العزاء لوفاه البرلماني مؤكدا أنه عاصره وتعاون معه، فهو علي خلق فاضل وذو خبره وله اسهامات ستظل نتذكرها في مختلف عمل لجنة الاتصالات ومجلس النواب.
وفي سياق متصل، أكذ وزير الاتصالات و تكنولوحيا المعلومات ان انشطة الوزارات و الخدمات ستقدم خلال المرحلة القادمة عن بعد.
و أشار وزير الاتصالات إلى أن خدمات التامينات الاجتماعية ستتم عبر منصة مصر الرقمية و كذلك الضريبة العقارية حتى لا يحدث تزاحم في فترات سداد الضريبة او اثناء تقديم الخدمات، سواء للأفراد أو الشركات و خدمات المحاكم للمحامين مشيرا إلى انه يمكن رفع الدعاوى القضائية عن بعد مشيرا ايضا الى ان المحاكم الاقتصادية أيضا ستعمل عن بعد ايضا و هذا سيسهل أيضا إجراءات التقاضي .