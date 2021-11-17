شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط الأسهم السعودية هامشيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.10 نقطة ليغلق عند مستوى 11827.48 نقطة، وارتفعت بورصتا دبي وأبو ظبي بنسبة 1%، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.34% رابحًا 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1787.46 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.10 نقطة ليغلق عند مستوى 11827.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.45% خاسرًا 109.56 نقطة ليغلق عند مستوى 24170.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.6 مليون سهم بقيمة 6.01 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.89%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.59%، ثم قطاعي الأدوية والإعلام والترفيه بنسبة 1.15%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الطاقة والنقل بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.49%، 0.48%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.6%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وقفز 46 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 9.77%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 4.86%، وتراجع 144 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.18%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 4.09%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "مهارة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 620 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.99% رابحًا 32.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 715.3 مليون سهم محققة ما قيمته 1.3 مليار درهم من خلال تنفيذ 12.7 ألف صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 5.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، التأمين بنسبة 0.26%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 14.78%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 9.15%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.42%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 151 مليون ورقة بقيمة 428.8 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1% رابحًا 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8352.058 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.498 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 742.8 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.26%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة عنان للاستثمار القابضة" بنسبة 14.65%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.46%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 363.2 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.34% رابحًا 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1787.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 559.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 30.08% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 1.33%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 27.96% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف أتش المالية، مجموعة البركة المصرفية، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.77%، 4%، 3.56%، 1.05%، 0.98%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 22.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.94%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وهبط سهمي بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.09%، 0.27%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحًا 40.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7265.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحًا 45.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7863.78 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحًا 30.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6108.96 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% رابحًا 57.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 399 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13996 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.27%، 0.24%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%،وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%.