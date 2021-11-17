شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 250 ألف تحميل لتطبيق My NTRA على جوجل بلاي وابل ستور في 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات عن تحميل أكثر من 250 ألف مستخدم للمحمول، تطبيق My NTRA التفاعلى الذى أطلقه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأربعاء الماضى، ليكون الأكثر تحميلا من جانب مستخدمى المحمول عبر متجري App Store و Play Store خلال 6 أيام.

وأطلق الجهاز تطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

يأتي هذا التطبيق نتاج لما رصده الجهاز من شكاوى واحتياجات المستخدمين بالسوق المصري، ويعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

ويعمل تطبيق My NTRA على التيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني باستخدام الهاتف المحمول، حيث يحتوي تطبيق My NTRA على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد.

الخدمة الأولى: (منظومة الشكاوى) والتي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها.

الخدمة الثانية : (نقل الأرقام) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة.

الخدمة الثالثة: (اختبار سرعة الانترنت) والتي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الانترنت المحمول.

الخدمة الرابعة: (خريطة الجودة للمشغلين) والتي تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له.

الخدمة الخامسة: (تعريفتي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري.

الخدمة السادسة: (أرقامي) والتي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك باستخدام الرقم القومي، وهي الخدمة التي من شأنها الحفاظ على خصوصية المشتركين والحد من الاحتيالات.

هذا وقد أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وقسم (أرقام تهمك) والذي يحتوي على قائمة بكافة الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، وقسم (منافذ البيع) والذي يتضمن يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

كما يتضمن التطبيق قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

وللاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به، ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والانجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول My NTRA يأتي تماشيًا مع توجه الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة مستخدمي خدمات الاتصالات.

كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي إطار القيام بدوره بحماية حقوق المستخدمين كان حريصًا على إثراء تجربة المستخدمين واطلاق تطبيق ييسر الحصول على الخدمات باستخدام الهاتف المحمول ويمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمة ويقدم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم بالإضافة إلى دعمهم في حل شكاوى خدمات الاتصالات.

وانطلاقا من مبدأ تيسير الحصول على الخدمات للمستخدمين، قام الجهاز بإصدار دليلًا لمستخدمي التطبيق الجديد والذي يحتوي على كيفية التسجيل والحصول على الخدمات وكذلك جميع التفاصيل التي تيسر على العملاء استخدام الخدمات وذلك على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.