شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، عبر المحيطات للسياحة، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، ريكاب للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن شرق الدلتا، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، عبر المحيطات للسياحة، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، ريكاب للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن شرق الدلتا، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 285.6 مليون ورقة مالية بقيمة 938.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.28%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 124 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 106.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 102.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.052 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 109.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 19.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.91%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 2.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 38.39%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 32 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.